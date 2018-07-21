Kredi kartı gaspına 22 yıl 6 ay hapis

ADANA
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44 yaşındaki Seyfi Gezer, başkasına ait kredi kartını gasp ederek, işlem yaptı. Şikayet üzerine gözaltına alınıp serbest kalan Gezer hakkında açılan dava tam 8 yıl sonra karara bağlandı. 'Başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanıp yarar sağlama' suçundan tam 22 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen ve kararı duyar duymaz kaçıp firar eden Gezer'i, polis yakalayıp cezaevine gönderdi. KRETİ KARTINI GASP ETTİ
2010 yılında meydana gelen olayda gasp ettiği kredi kartıyla işlem yapıp, kendine çıkar sağlayan Seyfi Gezer, şikayet üzerine gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gezer hakkında Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan da dava açıldı. KARAR 8 YIL SONRA ÇIKTI
Davada karar, tam 8 yıl sonra çıktı. Mahkeme, 22 Şubat'ta Seyfi Gezer'i işlediği suç nedeniyle tam 22 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Kararı duyar duymaz firar eden Gezer'in peşine düşen, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü saklandığı evde yakaladı. Aynı zamanda da 'dolandırıcılık' suçundan 9 ayrı suç kaydı olan Gezer, cezaevine gönderildi