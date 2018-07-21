Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kredi kartı gaspına 22 yıl 6 ay hapis

Kredi kartı gaspına 22 yıl 6 ay hapis

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Kredi kartı gaspına 22 yıl 6 ay hapis
'DA 44 yaşındaki Seyfi Gezer, başkasına ait kredi kartını gasp ederek, işlem yaptı. Şikayet üzerine gözaltına alınıp serbest kalan Gezer hakkında açılan dava tam 8 yıl sonra karara bağlandı. 'Başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanıp yarar sağlama' suçundan tam 22 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen ve kararı duyar duymaz kaçıp firar eden Gezer'i, polis yakalayıp cezaevine gönderdi.

KRETİ KARTINI GASP ETTİ

2010 yılında meydana gelen olayda gasp ettiği kredi kartıyla işlem yapıp, kendine çıkar sağlayan Seyfi Gezer, şikayet üzerine gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gezer hakkında Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan da dava açıldı.

KARAR 8 YIL SONRA ÇIKTI

Davada karar, tam 8 yıl sonra çıktı. Mahkeme, 22 Şubat'ta Seyfi Gezer'i işlediği suç nedeniyle tam 22 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Kararı duyar duymaz firar eden Gezer'in peşine düşen, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü saklandığı evde yakaladı. Aynı zamanda da 'dolandırıcılık' suçundan 9 ayrı suç kaydı olan Gezer, cezaevine gönderildi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi kartı gaspına 22 yıl 6 ay hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN