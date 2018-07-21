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’de inşaat sektörü çok dinamik

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Mersin’de inşaat sektörü çok dinamik
MERYAP Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci, "TÜİK tarafından 2018 yılı için açıklanan ilk verileri incelediğimizde inşaat sektörü yüzde 6,9 büyürken, yüzde 7,4 büyüyen ülke ekonomisine her yıl olduğu gibi en fazla katkıyı veren sektör olmuştur. Dolayısıyla bizim sektörümüzdeki bu büyüme, canlılık mobilyadan beyaz eşyaya tekstilden elektroniğe kadar pek çok sektörünün de canlanması anlamına gelmektedir" dedi. GÜVEN DUYGUSU
Açıklanan büyüme verilerinin, Türkiye ekonomisinin ve inşaat sektörünün sağlam temeller üzerine kurulduğunu bir kez daha ispatladığını söyleyen Ekinci, "Bu nedenle hükümetimizin seçimlere gidilirken yaşanan konjonktürel sıkıntılara yönelik attığı adımlar yatırım kararlarına ve ekonomiye olumlu yansımaktadır. Hükümetimiz ülkemizin güvenliği için olağanüstü bir gayretle tüm terör örgütleri ile mücadeleyi başarıyla sürdürürken, açıklanan konut teşvikleri de piyasalarda büyük bir güven duygusu oluşturmuştur" diye konuştu
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Mersin’de inşaat sektörü çok dinamik
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