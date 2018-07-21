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Yeşil sahada 1 sezon 5 şampiyonluk

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Yeşil sahada 1 sezon 5 şampiyonluk
ŞEHITKAMİL Belediye Spor Kulübü 2017- 2018 futbol sezonunda altyapıda 5 farklı kategoride şampiyonluk sevinci yaşadı. Yeşil-siyahlılar, bu özel başarı ile birlikte Gaziantep'i katıldıkları şampiyonalarında da başarıyla temsil etti. 2017-2018 sezonu yeşil siyahlı kulübün başarılarla dolu tarihine altın harflerle yazıldı. FUTBOL altyapısında beş kez şampiyonluk ipini göğüsleyen yeşil siyahlılar, TFF tarafından organize edilen şampiyonada birinci ve ikinci etap müsabakalarında da başarılı sonuçlar elde etti. Futbol akademisi ve futbol spor okulunda küçük yaşlarda yeşil-siyahlı formayı giyen futbolcular, hayallerine giden yolda katıldıkları şampiyonalar, oynadıkları lig müsabakaları ve temposu hiç düşmeyen antrenmanlarda birbirinden önemli tecrübeler edindiler
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Yeşil sahada 1 sezon 5 şampiyonluk
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