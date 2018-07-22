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’ın en büyük mesire alanı

Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yalnız Ardıç mevkisinde A tipi mesire alanının çalışmalarına başlandı

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Kahramanmaraş’ın en büyük mesire alanı
Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin özel bir projeye daha kavuştuğunu kaydetti. Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan mesire alanının yüksek rakım sebebiyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Okay, A tipi mesire alanın rakımının bu alandan da yüksek olduğunu dile getirdi. Başkan Okay, "Mesire alanları genelde yaz aylarında tercih edilir durumdadır. Biz A tipi mesire alanında dört mevsim hizmet edecek şekilde çalışmalar yaptık. A tipi mesire alanımız hem 'a hem de bölgeye hitap edecek şekilde inşa edilmektedir" dedi. Yalnız ardıç bölgemizde yapımını sürdürdüğümüz mesire alanımız bin 300 rakım ve şehre yakınlığıyla cazibe merkezi olacak diyen Okay, "Şu anda 1. etabımız tamamlandı. Toplam alanımız 400 dönüme yakın bir bölgeyi kapsamaktadır. Bu bağlamda 2. etap çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm bu alanlarımız tamamlandığı takdirde sadece Kahramanmaraş merkeze değil, tüm bölgeye hitap edecek bir kapasiteye sahip olacaktır. Hemşerilerimin burada güzel vakit geçirmeleri adına gereken tüm hizmetleri en ince ayrıntısına kadar düşünerek inşa ediyoruz" dedi.
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Kahramanmaraş’ın en büyük mesire alanı
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