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’da lezzetler birincilik için yarıştı

Üçüncü Gastronomi etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda ‘’da Eşler Yarışıyor’ programı düzenlendi

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Hatay’da lezzetler birincilik için yarıştı
UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip 'da yarışmacılar, en lezzetli aşur ve etli bamyayı yapmak için ocak başında ter döktü. 3. Gastronomi Etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "Hatay'da Eşler Yarışıyor" programı düzenlendi.

10 TAKIM KATILDI

2 kişilik 10 takımın katıldığı etkinlikte yarışmacılar, en lezzetli aşur ve etli bamyayı yapmak için kurulan stantlardaki ocağın başına geçti. Rakiplerinin yanı sıra zamanla da yarışan çiftler, yaptıkları sunumlarla da göz doyurdu. Gurmelerden oluşan jüri, yemeklerin en lezzetlisini bulmak için çaba harcadı. Yarışmanın birincisi Celal ve Seymen Cımbız çiftine altın, ikinci Mehmet ve Esiye Ay çiftine gümüş, üçüncü Esra Helvacı ve Hakan Okyay ikilisine ise bronz madalya ile alışveriş çekleri verildi.
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Hatay’da lezzetler birincilik için yarıştı
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