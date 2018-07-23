Karpuz üreticilerinden Başkan Sözlü’ye teşekkür

TÜRKİYE'DE
ilk karpuz ekimi ve hasadının yapıldığı Adana
'nın karpuz üreticileri çiftçi bir ailenin bireyi, aynı zamanda ziraat mühendisi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti. Bir süre önce ailesi ile birlikte rol aldığı 'Adana karpuzu' tanıtımı reklam filmi ile 'Adana'nın karpuzu her şeye değer' sözleri ile gazlı içecekler yerine karpuzu öneren, üreticiye destek olmak için kamera karşısına geçen yegane belediye başkanı olarak hafızalara kazınan Sözlü'ye destekleri için teşekkür eden karpuz üreticileri, kazançlarının geçen yıla göre bu yıl daha iyi olduğunu ifade ettiler. Kırsalda yerinde kalkınma projeleri ile Toroslar'ın eteklerinde yaşayan çiftçinin yüzünü güldüren, kent merkezinde, sahile yakın kumlu bölgelerde, Çukurova'nın bereketli topraklarında karpuz üretimi yapan çiftçilere verdiği destekle üreticinin verimini arttıran Başkan Hüseyin Sözlü, üreticilerin teşekkürünün ardından ''Sizlerin kazancı milli ekonomi içerisinde önemli bir yer teşkil ediyor, sizlerin önünü açmak, üreticimizin işini kolaylaştırmak bizim görevimiz'' dedi. Başkan Sözlü üreticilerle birlikte karpuz kesmeyi de ihmal etmedi.