Şahinbey kaliteyi tescilletti

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Karabucak'ın Taşçı Mahallesi'ndeki bahçesinde çiftçiler ile buluştu Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerini aldı. Şahinbey Belediyesi daha önce de TS ISO 1002-2006 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi ve ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almıştı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Müdürü Rıza Okumuş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ederek ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerini takdim etti. Belgeleri teslim alan Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin hizmet anlayışını sürekli geliştirdiğini söyledi. Tüm hizmetleri vatandaş odaklı yapmaya çalıştıklarını belirten Tahmazoğlu, "Bunların belgelenmesi elbette önemlidir. Bugün de Türk Standartları Enstitümüzle (TSE) yaptığımız çalışmalarla ilgili özellikle Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi almak belediyemiz açısından gerçekten önemlidir. Ayrıca Çevre Yönetim Sistemi belgesi Türkiye'de çok az belediyede var. Bu da yine belediyemiz açısından önem arz etmektedir" dedi.