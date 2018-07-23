Servis gibi belediye otobüsü

MERSİN
Büyükşehir Belediyesi, gece seferleriyle kesintisiz ulaşım sağlıyor. Özellikle firmaların servis hizmeti vermediği MEŞOT yolcularının yoğun olarak kullandığı seferler, vatandaşlardan takdir topluyor. Kent genelinde hayata geçirdiği ulaşım projeleri ve toplu taşıma hizmetleriyle yaşanan trafik ve ulaşım problemini büyük ölçüde çözen Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerini gece seferleri ile taçlandırdı. Vatandaşlara huzurlu, güvenli ve kesintisiz toplu taşıma hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, 24 saat kesintisiz ulaşım olanağı ile gece yolculuk yapma imkânı sunuyor.