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Tarsus yeni sezon hazırlıklarına başladı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018
Tarsus yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan , 14 oyuncuyla sezon hazırlıklarına başladı. Eyüphan Eyüboğlu başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunun göreve başlamasıyla birlikte önce iç transferde 12 oyuncu ile yeniden el sıkışılırken, dış transferde ise sadece 2 oyuncuyla anlaşma sağlandı. Transfer piyasasının yüksek olmasından dolayı, kulübün imkanları ölçüsünde hareket etmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Tarsus İdmanyurdu Kulübü Başkanı Eyüphan Eyüboğlu, sezon hazırlıklarına başlayan takımın, Burhanettin Kocamaz Stadı'nın zeminin bakıma alınmasından dolayı çalışmalarını Faruk Sodan Tesisleri'nde sürdürdüğünü söyledi.
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Tarsus yeni sezon hazırlıklarına başladı
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