Toros Kaplanı’nda 3 imza birden atıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor
transferde üç bombayı patlattı. Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı ve Veli Kızılkaya kendilerini turuncu-beyazlı yapan imzayı attı. Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Büyükşehir Erzurumsporlu orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir ile 2 yıllık, Hatayspor forması giyen orta saha oyuncusu Gökhan Sazdağı ile 3 yıllık ve Kastamonuspor 1966'da forma giyen defans oyuncusu Veli Kızılkaya ile de 1 yıllık sözleşme imzalandı. BAŞKAN Akgül, "Kadromuza çok önemli isimleri transfer ettik. Bu sezon hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konundu. Takım burada yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. SOLUĞU BOLU KAMPINDA ALDILAR
Sözleşmenin ardından turuncu-beyazlı formayı giyen Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı ve Veli Kızılkaya Bolu'ya giderek kampa katıldı. Üç isim, "Adanaspor'a şampiyonluk yaşatmak için geldik" şeklinde konuştu