Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Toros Kaplanı’nda 3 imza birden atıldı

Toros Kaplanı’nda 3 imza birden atıldı

Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı ve Veli Kızılkaya ’da

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Toros Kaplanı’nda 3 imza birden atıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden transferde üç bombayı patlattı. Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı ve Veli Kızılkaya kendilerini turuncu-beyazlı yapan imzayı attı. Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Büyükşehir Erzurumsporlu orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir ile 2 yıllık, Hatayspor forması giyen orta saha oyuncusu Gökhan Sazdağı ile 3 yıllık ve Kastamonuspor 1966'da forma giyen defans oyuncusu Veli Kızılkaya ile de 1 yıllık sözleşme imzalandı. BAŞKAN Akgül, "Kadromuza çok önemli isimleri transfer ettik. Bu sezon hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konundu. Takım burada yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

SOLUĞU BOLU KAMPINDA ALDILAR

Sözleşmenin ardından turuncu-beyazlı formayı giyen Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı ve Veli Kızılkaya Bolu'ya giderek kampa katıldı. Üç isim, "Adanaspor'a şampiyonluk yaşatmak için geldik" şeklinde konuştu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Toros Kaplanı’nda 3 imza birden atıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN