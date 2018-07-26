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Melih ABİ: Kay kay yapan çocuklar tehlike geliyorum diyor

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Melih ABİ: Kay kay yapan çocuklar tehlike geliyorum diyor

Patenci gençler yaz aylarında yollarda ve caddelerde karşımıza çıkıyor.
Bir eğlence, belki bir spor.
Ama tehlikeli bir spor.
Hele fotoğrafta görüldüğü gibi bir motorsikletin arkasına tutunarak yapılırsa.
Yapmayın çocuklar.
Annenize babanıza acı yaşatmayın!
Allah korusun asıldığınız araç aniden durur.
Altına girersiniz.
Dengenizi kaybeder başınız üstüne düşersiniz.
Ah vah para etmez sonra.
Trafik içinde değil de parklarda kayın.
Hem can güvenliğiniz olur, hem de annenizi babanızı üzmemiş olursunuz.

***

tren garında gölgelik neden yok

Türkiye'nin en yoğun yolcu taşıma hatları arasında yer alan Mersin-Adana hattındaki Tarsus tren istasyonunda gölgelik yok.
Yolcuların sıcaktan beyni eriyor!
Vatandaş tepkili.
Sıcak yaz aylarında tren bekleyen yolcular güneşten etkileniyor.
Güneşin altında tren mi beklenir?
Kadir Can Korkmaz, "Yetkililerden gölgelik istiyoruz" diyor.

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Melih ABİ: Kay kay yapan çocuklar tehlike geliyorum diyor
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