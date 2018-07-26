Tecavüz davasında tahliye yok

ADANA'DA
arkadaşlık yaptığı kızdan ayrılmak isteyen O. E.'ye(22) işkence yapıp cinsel saldırı
da bulundukları ileri sürülen 4'ü tutuklu 6 kişinin "Hürriyetten yoksun kılma ve Cinsel saldırı" suçlarından yargılamasına devam edildi. Tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti. Tahliye talebini reddeden mahkeme, mağdur gencin vücudundaki her bir yaranın hayati tehlike yaratıp, yaratmadığı yönünden rapor aldırılmasını kararlaştırdı.
TECAVÜZ, İŞKENCE İDDİASI
İlk olay, 8 Ağustos 2016 tarihinde meydana geldi. İddianameye göre olay şöyle gelişti. O.E. adlı genç arkadaşlık yaptığı Saniye D. ile evlenmekten vazgeçti. Olayı öğrenen polis kuzen Metin D. (40) ve kuzeni Yasin D. (25) eve geldi. Metin D. "Namusumuzu çocuk oyuncağımı sandım" diyerek tabancasını O.E.'nin kafasına dayadı. İşkence edilen ve cinsel saldırıda bulunulan O.E.'in görüntüleri telefona da kaydedildi. DAVA AÇILDI
Hıncını alamayan Ethem D. genci başka bir yere götürdükten sonra arkadaşı Faruk Ö.'nün(52) yardımı ile genci darp etti. Mezarını kazmasını isteyip, "Darbeciyim" dedirterek telefona kaydetti. İşkence gören genç, 100 yıl Mahallesi'ne bırakıldı. Olayla ilgili Saniye, Ethem, Metin, Yasin D. ile Faruk Ö. gözaltına alındı ve tutuklandı. Sanıklar hakkında dava açıldı. İlk duruşmada müşteki genç tarafından tecavüzle suçlanan Emrah Y. tutuklandı ve daha sonraki duruşmada tahliye oldu. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu polis Metin D. kuzenleri Yasin D. ve Ethem D. ile tutuksuz Emrah Y. ve Faruk Ö. hazır bulundu.