Yetenek avcıları

TÜRKİYE
Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin ikinci etap çalışmaları Osmaniye
'de başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak projesi olan ve 7 Mayıs itibariyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde uygulanan projenin ikinci etap çalışmaları Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. İlk etapta 81 il, 957 ilçe, 24 bin ilkokul, 2 milyon 400 bin 3'üncü sınıf öğrencisinin yer aldığı taramalarda öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi kriterlerde değerlendirilerek sayısal değerleri alınmıştı. Tarama sonunda tüm testlerin ortalamasında en yüksek performansı gösteren öğrenciler ile herhangi bir testte en yüksek performansa ulaşanların bir sonraki etaba dahil edileceği ikinci etap çalışmaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde alanında uzman antrenörler eşliğinde başladı. Yaklaşık 8 hafta devam edecek ikinci etap eğitimlerinde öğrenciler testlerden geçecek.