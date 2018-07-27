Melih ABİ: Bulvar projesi onaylandı neden yapmıyorsunuz?

Gürselpaşa Mahallesi B tarafı Yeşilevler Endüstri Meslek Lisesi bulvar projesi onaylanmasına rağmen ne gelen ne de giden var.

Mücahit Toktaş isyanlarda;

'Sesimizi duyurun' diyor.

Adana'nın trafiği zaten sıkıntılı.

Yazın okullar tatil, insanlar da izinli.

Bu yüzden biraz rahatlamış gibi görünüyor.

Ama okullar açılınca trafik arapsaçına dönecek.

Bitmeyen yollar, bulvarlar var.

Projesi onaylanmış yol neden yapılmıyor?

Trafik nefes alır, insanlar rahat nefes alır diye mi korkuyorsunuz.

Nasıl bir mantık bu?

Hizmet yapın hizmet!

***

Cetvel ırmağının korkuluklarını kim çaldı?



Tarsus'ta Barajdan gelen su DSİ kanalı vasıtasıyla Yenimahalle- Gaziler- Bağlar hattından geçiyor.

Buraya Cetvel ırmağı deniyor.

Belediye çevresini koruma amaçlı korkulukla çevirdi.

Ama her gün korkuluklardan 3-5 tanesi çalınıyor.

Vicdansız hırsızın üç kuruş için sattığı o korkuluklar insan hayatını kurtarıyor.

Kafayı yemiş bunlar!

Demirleri eski eşya toplayıcılarının çaldığı iddiası var.

Oldu olacak belediye oraya gizli bir kamera taksın çalanı da ırmağa atsın.

Çocuklar boğulacağına hırsızlar boğulsun.

Hiç olmazsa biri eksilmiş olur!