Meyan şerbeti serinletiyor, sağlığı koruyor

ÇUKUROVA
yöresine has meyan şerbeti, birçok hastalığa iyi geldiği gibi sıcak hava
larda da serinletici özelliğiyle rağbet görüyor. 40 senedir meyan şerbeti satan Tevfik Altay, herkesin içmesini önerdiği meyan şerbeti için "Kansere çaredir" dedi. Kolanın hammaddesi meyan kökünün kaynatılıp, suyunun süzülmesiyle üretilen meyan şerbeti, 'aşlama' ya da 'haşlama' olarak da biliniyor. Genelde soğuk tüketilen meyan şerbeti, böbreklere, bağırsaklara, solunum yollarına da iyi geliyor. Vatandaşlar da meyan şerbetine hem sıcak havalarda serinlemek için hem de sağlığa iyi geldiği için büyük rağbet gösteriyor. Tevfik Altay her derde deva içeceği, meyan kökünü kaynatıp daha sonra özel tenekelerde damlama sistemiyle ürettiklerini söyledi.
?YURTDIŞINDAN TATMAK İÇİN GELİYORLAR
Altay, "Taşı döker, kumu döker, bağırsaklara iyi gelir, balgam söker. En son televizyonlarda da uzmanların söylediği gibi kansere çaredir" dedi. Meyan şerbetinin, şu anda yoğun talep gördüğünü söyleyen Altay, "Yurtdışından gelip içenler de var. Onlar da çok beğeniyorlar. Şişelerim de var. Eve götürmek isteyenlere, özellikle Ramazan ayında şişelerle satıyorum" dedi.