Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Emine Hatun Tuna gümüş madalya kazandı

gümüş madalya kazandı

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Emine Hatun Tuna gümüş madalya kazandı
'da yapılan Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu 5 bin metrede ikinci oldu. Gümüş madalya alan Tuna'yı ilk tebrik eden antrenörler ve Senem Ölçer oldu. MILLI Antrenör Abdulmecit Ölçer, "Sporcumuzun zorlu çalışmalarında yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Cemil Şensöz'e, Sponsor Dr. Umut Emin Abdulhayoğlu'na ve stadyumda her türlü desteği ve kolaylığı sağlayan Antakya Atatürk Stadyumu Şefi İbrahim Arıkan'a teşekkür ederiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Hatun Tuna gümüş madalya kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN