Emine Hatun Tuna gümüş madalya kazandı

Bulgaristan
'da yapılan Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Emine Hatun Tuna
5 bin metrede ikinci oldu. Gümüş madalya alan Tuna'yı ilk tebrik eden antrenörler Abdulmecit Ölçer
ve Senem Ölçer oldu. MILLI
Antrenör Abdulmecit Ölçer, "Sporcumuzun zorlu çalışmalarında yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Cemil Şensöz'e, Sponsor Dr. Umut Emin Abdulhayoğlu'na ve stadyumda her türlü desteği ve kolaylığı sağlayan Antakya Atatürk Stadyumu Şefi İbrahim Arıkan'a teşekkür ederiz"
dedi.