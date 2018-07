Melih ABİ: Kopan yüksek gerilim teli vatandaşı korkutuyor

Yüreğir Tahsilli Mahallesi'nde vatandaşın evinin üstünden yüksek gerilim hattı geçiyor.

Geçenlerde tellerden biri kopmuş.

Kimsenin umurunda değil.

Vatandaş isyan ediyor.

Aramadığı yer yok!

Ama sesini duyan olmamış.

Çok şükür ölen olmamış.

Olsa ne olacaktı?

Biri ölse, birinin canı yansa.

Hesabını kim verecek?

Hemen gidin o teli onarın.

Tehlikeyi uzaklaştırın oradan.

***

Tarsus'ta akşamları esnaflar dükkanlarını açsa!



336 bin nüfuslu bir kent Tarsus.

Bir çok ilden daha büyük.

Akşam mesai bittikten sonra kent sessizliğine bürünüyor.

Caddeler bomboş.

Niye böyle?

İyi ki bazı caddeleri belediye başkanı Şevket Can aydınlatıyor.

Yoksa her yer zifiri karanlık olacak her yer.

Aydınlık cadde ve sokaklarda akşamları insanlar gezintiye çıksa, kent cıvıl cıval olsa, esnaflarda dükkanlarını açsa daha iyi olmaz mı?