Tarihi sokak renkli şemsiyelerle donatıldı

NİĞDE'DE
tarihi Cullaz sokakta Dijital Baskı Merkezi işletmesi tarafından 'Şemsiyeli Sokak
' oluşturuldu. "Bu Sokakta Hayat Var' sloganıyla tarihi sokağın dokusuna uygun canlılık getirmek için kendi imkanlarıyla renkli sokak oluşturduğunu ifade eden işletmeci Fatih Kızılkaya, "Hayata farklı bakarak ve şehirde ilk olması için 'Şemsiyeli Sokak' oluşturduk. Farklı şeyleri keşfetmekten ve yeni bir şeyleri hayata geçirmekten zevk aldığım için böyle bir şey düşündüm" dedi.
İLGİ GÖRÜYOR
Kentin en eski yerleşim yerleri olan tarihi Cullaz sokakta bu uygulamanın renk katacağını düşündüğünü dile getiren Kızılkaya, "Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni aldı. Genç arkadaşlarımız fotoğraf çektirmek için yoğun bir ilgi gösteriyor. Doğal fotoğraf çekimi yapan gelin ve damatlar da burada fotoğraf çektiriyor. Sosyal medyada da hızla yayılan renkli fotoğraflar sokağımıza olan ilgiyi daha da artırdı'' diye konuştu.