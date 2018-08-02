Hasan Kalyoncu’da tanıtım zamanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) doğru tercih yapmak isteyen üniversite adayı öğrenciler için "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenledi. HKÜ, öğrencilere tercihlerin son günü olan 19 Ağustos'a kadar uzman rehber öğretmenler ve akademik kadrosuyla doğru meslek seçimi ve kariyerleri için hizmet verecek.

BİLGİ VERİLİYOR

HKÜ Tercih ve Tanıtım Günleri HKÜ Kampüsü içinde, eğitim fakültesi binası içerisinde, her bölümün akademisyen kadrosu tarafından, veli ve öğrencilere bölümler hakkında detaylı bilgi veriyor. HKÜ akademisyenleri tercih ve tanıtım günlerinin sonuna kadar; üniversitenin sağladığı imkanlar, fakülteler, meslekler ve tercihler, akademik programlar, burs seçenekleri, kampus imkanları, üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olanakları, barınma imkanları hakkında bilgilendirme yapılıyor.

UZMAN VURGUSU

Uzman tercih danışmanları da tercih ve tanıtım günlerinin sonuna kadar, doğru meslek seçimi ve tercihlerde öğrencilere yardımcı olacak. HKÜ'nün uzman tercih danışmanları uyarıyor: "Öğrenciler, iyi bir geleceğe ve hedefindeki mesleğe ulaşabilmesi için son kararlarını vermeden, mutlaka bir uzman tercih danışmanıyla görüşmelidir."

Mehmet BONCUK