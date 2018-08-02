İnsanlığıyla sanığı utandırdı

Adana'da tekerlekli sandalyesiyle evine giderken cep telefonu çalınan engelli Ayşegül Cingöz'ün (39) cep telefonunu çaldığı iddiasıyla hakkında "Nitelikli hırsızlık" suçundan dava açılan Emrah Gaygısız (38) hakim karşısına çıktı. Engelli kadın, annesi kanser olan tutuklu sanığı affettiğini, şikayetçi olmadığını söyledi. Sanık, ailevi problemler dolayısıyla bir anlık şeytana uyduğunu söyleyerek, Ayşegül Cingöz'den özür diledi. 2 yıl 6 ay hapis cezası verip tahliye ettiği sanığa böyle bir olayı bir daha yapmaması için nasihat veren hakim Abdulkadir Kılıç, "Şu kadının elini öp, seni affetti. Yoksa alacağın ceza daha çok olurdu" dedi. Olay, 16 Nisan'da Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nde meydana gelen olayda, cam kemik hastası Ayşe Cingöz, tekerlekli sandalyesi ile evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Köprü altına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, Cingöz'ün bacağının yanında duran cep telefonunu alarak kaçtı. Telefonu çalınan kadın çığlık attı. Polisler, engelli kadının yardımına koştu. Ayşegül Cingöz, gözyaşlarına boğuldu. Polis kameraları inceleyerek Emrah Gaygısız'ı yakaladı. Tutuklanan sanık hakkında dava açıldı Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, ailevi sorunları olduğunu söyleyerek, "Bir anlık şeytana uydum. Pişmanım ve özür diliyorum. Maddi zararı varsa karşılamaya hazarım" derken, engelli kadın da "Annesi kansermiş, onu ailesi için affediyorum. Şikayetçi değilim. Onun hiçbir şeyini de istemiyorum" diye konuştu. Hakim önce sanığı 5 yıl hapse mahkum etti.

"NE KADAR ÖZÜR DİLESEN AZ"

Şikayetten vazgeçilmesi ve iyi hal cezayı 2 yıl 6 aya indirdi. Sanığın tahliyesine karar veren hakim Kılıç, duruşma sonunda "Bu kadından binlerce özür dilesen az. Şu kadının elini öp, seni affetti. Yoksa alacağın ceza daha çok olurdu. Yaptığın hem yanlış hem de günah. Git çalış. Seni bir daha karşımda görmeyeyim" dedi.