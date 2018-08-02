Sağlık müdürü özer, pozantı devlet hastanesi’ni inceledi

Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer beraberinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yakup Yılancıoğlu ile birlikte Pozantı İlçesi'nde hizmet veren ve yapımı devam eden sağlık tesislerini ziyaret edip incelemelerde bulundu. Tesis yöneticilerinden hizmetlerle ilgili bilgiler alınan Müdür Özer, hastanenin acil servisi, diyaliz ünitesi ve toplum sağlı merkezinde de hizmet alan vatandaşların da görüşlerini aldı.

VERİMLİ HİZMET

Sağlık Müdürü Ahmet Özer ve beraberindekiler ayrıca yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonunun bir arada hizmet vereceği tesis inşaatını gezdi. Mart 2018' de yapımına başlanan tesisin, tamamlandığında Pozantı İlçesinde daha etkin ve verimli sağlık hizmet sunacağını kaydetti.