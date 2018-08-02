Salim Cebeloğlu: Vatandaşlarımız yardımcı olsun

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, suç ve suçluyla mücadelede vatandaşların katkısının suçu önleme noktasında ciddi katkı sağladığını söyledi. Vatandaşlardan şüpheli birini gördükleri zaman polise haber vermelerini isteyen Cebeloğlu, "Niğde halkımıza şunu söylemek istiyoruz. Mevsimin yaz olması nedeniyle mala karşı işlenen suçlarda biz gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız da tanımadıkları bilmedikleri veya şüphelendikleri şahısları 112 ve 155 aracılığı ile bize bildirirlerse hırsızlıkla ve mala karşı suçlarla mücadelelerde bize ciddi bir katkı sağlayacaklardır" dedi.