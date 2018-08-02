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Salim Cebeloğlu: Vatandaşlarımız yardımcı olsun

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Salim Cebeloğlu: Vatandaşlarımız yardımcı olsun
Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, suç ve suçluyla mücadelede vatandaşların katkısının suçu önleme noktasında ciddi katkı sağladığını söyledi. Vatandaşlardan şüpheli birini gördükleri zaman polise haber vermelerini isteyen Cebeloğlu, "Niğde halkımıza şunu söylemek istiyoruz. Mevsimin yaz olması nedeniyle mala karşı işlenen suçlarda biz gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız da tanımadıkları bilmedikleri veya şüphelendikleri şahısları 112 ve 155 aracılığı ile bize bildirirlerse hırsızlıkla ve mala karşı suçlarla mücadelelerde bize ciddi bir katkı sağlayacaklardır" dedi.
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Salim Cebeloğlu: Vatandaşlarımız yardımcı olsun
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