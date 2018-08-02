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Şampiyon kulaçtan ’e ziyaret

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Şampiyon kulaçtan Günsel’e ziyaret

Yakın Doğu Üniversitesi () Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. , dünya'nın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak da kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda, Erkekler Genel Klasman birincisi olan YDÜ'nün uzun mesafe yüzücüsü 'la yüzme antrenörü 'i kabul etti. sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk'ün de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Doç. Dr. Günsel, Doğukan Ulaç'ı elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ederken, Doğukan Ulaç'la antrenör Mehmet Gürcenk de, Doç. Dr. İrfan S.Günsel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Günsel, sporun her alanında başarıya odaklandıklarını belirtti. yüzmenin bir yaşam disiplini sağladığını dile getiren Günsel, dört yaşında YDÜ Olimpik Havuzu'nda yüzmeye başlayan Doğukan Ulaç'ın düzenli çalışmalarla yüzme sporunda nerelere gelinebileceğini ve kişinin sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini ortaya koyan örneklerden biri olduğunu söyledi.

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Şampiyon kulaçtan Günsel’e ziyaret
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