Yatalak hastalara ücretsiz ortopedik yatak ve karyola

İnsan
merkezli sosyal belediyecilik hizmetlerinde çığır açan Adana Büyükşehir Belediyesi
, yatalak hastaların evde tedavisini kolaylaştırmak amacıyla motorlu ortopedik hasta yatağı, havalı yatak ve karyola yardımlarını başlattı. Ücretsiz evde sağlık hizmetleri kapsamında ilk etapta 50 hastanın evine motorlu ortopedik hasta yatağı, havalı yatak ve karyolalar teslim edildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan doktor, psikolog, hemşire, sağlık teknisyeni, yaşlı bakım personeli ve kuaförlerle Adana
'nın dört bir yanında yaşlı, hasta ve engelli bireylerin kişisel bakımı, ağız sağlığı bakımı, saç ve sakal tıraşı ile tırnak bakımlarını gerçekleştiren Büyükşehir, motorlu ortopedik hasta yatağı, havalı yatak ve karyola yardımını yaptı. Yatalak hastaların evde tedavisini kolaylaştırmak amacıyla satın alınan 50 adet motorlu ortopedik hasta yatağı, havalı yatak ve karyola ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine monte edildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Daire Başkanı Fatih Karayandı, motorlu ortopedik hasta yatağı, havalı yatak ve karyolası teslim edilen vatandaşların evlerini ziyaret ederek Başkan Hüseyin Sözlü
'nün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.