Yavru carettalar denizle buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Macaristan, Polonya, Litvanya, Bosna Hersek, Gürcistan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen gönüllü gençlerle birlikte, gece saatlerinde Kazanlı sahilinde gerçekleşen buluşmada, nesli koruma altına alınan bir kaplumbağa türü olan Caretta Caretta yavrularını denizle buluşturdu.

MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ

Sahildeki yuvalarından çıkan ancak ters tarafa doğru hareket eden yavru deniz kaplumbağaları, önce özenle toplanıp kutulara konuldu, ardından da denizin birkaç metre içine girerek sahile doğru fener ışığı tutan gençlerin yardımıyla denizi bulmaları sağlandı. Yuvalarından çıkan yavruların bir an önce denize ulaşmak için gösterdikleri mücadele muhteşem görüntüler oluşturdu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ceratta yavrularının denizle buluştuğu anlara, kızı Zeynep ile birlikte tanıklık eden Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk, böylesi bir heyecanı ilk kez yaşadığını ifade ederek, nesli koruma altında olan deniz kaplumbağalarına yönelik çalışmaları ve aktiviteleri nedeniyle Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği'ne teşekkür etti.

Bekir COŞKUN