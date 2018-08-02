Yayla evlerinde 454 kök kenevir ele geçirildi

Osmaniye
'de iki ayrı yayla evi bahçesine yapılan operasyonda 454 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri merkeze bağlı Dereobası Köyü sınırları içerisindeki Mitisin Yaylası'nda bulunan iki ayrı yazlık eve operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, H.K.'ya (28) ait evin bahçesinde 220 kök, O.Ö.'ya (35) ait bahçede ise 234 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Her 2 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen
şahıslardan O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.