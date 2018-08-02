Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yayla evlerinde 454 kök kenevir ele geçirildi

Yayla evlerinde 454 kök kenevir ele geçirildi

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Yayla evlerinde 454 kök kenevir ele geçirildi
'de iki ayrı yayla evi bahçesine yapılan operasyonda 454 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri merkeze bağlı Dereobası Köyü sınırları içerisindeki Mitisin Yaylası'nda bulunan iki ayrı yazlık eve operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, H.K.'ya (28) ait evin bahçesinde 220 kök, O.Ö.'ya (35) ait bahçede ise 234 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Her 2 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıslardan O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yayla evlerinde 454 kök kenevir ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN