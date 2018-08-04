‘Hedef katma değer yaratmak’

Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO
) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin'in ekonomik anlamda bu güne kadar en önemli sorunu ekonomik sıçramasını gerçekleştirecek büyük kamu yatırımlarını alamamasıydı. Ancak son aylarda bu konuda hızlı gelişmeler yaşadık. Sanayi alanları üretme sıkıntımız vardı ve gerek Mersin merkezde, gerekse ilçelerimizde yapılan ve yapılması planlanan OSB'lerle bu sorunun çözümüne yönelik ciddi somut adımlar atıldı" dedi.
SANAYİ, ÜRETİM VE İSTİHDAM
"Sanayi, üretim ve istihdam demektir" diyen Kızıltan, "MTSO olarak, omurga projelerimizden biri olan ve bir çok kurumla paydaş olduğumuz Tarım-Gıda Teknoparkı resmi gazetede onaylandı. Bu gerçekten sadece Mersin için değil, Türkiye'nin tarım 4.0 vizyonuna yönelik bir adımdır ve ilktir. Tarımda gelişmiş ülkelere baktığımızda son 5 yılda ciddi bir üretim artışı yaşamamalarına rağmen, karları olağanüstü artmış. Yani, katma değer yaratabilmişler" dedi.
BİRBİRİNE BAĞLIYOR
Kızıltan, "Bunun yolu ise yüksek teknolojiyi tarım-gıda sektörüne entegre etmişler, üreticiyi eğitmişler, pazarlama, markalaşma ve ihracatta yenilikçiliğe odaklanmışlar. İşte Tarım-Gıda Teknoparkı ile Mersin'in de yapacağı şey budur. Öte yandan, ulaşımda Akdeniz oto yolu gerçek anlamda hızlı şekilde devam ediyor ve Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz bir birine bağlanıyor" şeklinde konuştu.