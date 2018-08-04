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Yeni adı Spor Bilimleri Fakültesi oldu

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Yeni adı Spor Bilimleri Fakültesi oldu
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 1997 yılından itibaren spor tesisleri, ekipmanı ve kaynakları ile öğrencilerine 'yerinde ve katılımcı gözlemcilikle' ilgili imkânlar sunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Spor Bilimleri Fakültesi oldu. Fakülte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Spor Bilimleri alanında eğitim veren ilk fakülte olma özelliğini taşıyor. Bünyesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerini barındıran Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu üstlendiği misyon ve vizyon doğrultusunda yenilenen eğitim programıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında nitelikli akademik kadrosuyla Spor Bilimleri Fakültesi olarak spora yön vermeye devam edecek.
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Yeni adı Spor Bilimleri Fakültesi oldu
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