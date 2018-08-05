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Doğan: fiyatı en az 95 kuruş olmalı

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Doğan: Mısır fiyatı en az 95 kuruş olmalı
Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı , Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ı üreticiden en az 95 kuruşa alması gerektiğini söyledi. Doğan, yaptığı açıklamada, her hasat dönemi öncesinde ithalat ile gündeme gelen mısırın bu yılda üreticinin yüzünü güldürmediğini ifade etti. Hasat öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen ithalat yetkisinin zor durumda olan üreticiyi tüccarın insafına bıraktığını söyleyen Abdullah Doğan, "Zamanında açıklanmayan mısır alım fiyatı tüccarın düşük fiyat ile alım yapmasına ve piyasanın maliyetin de altında oluşmasına neden olmaktadır. Bir önceki yılın ocak ayı ile karşılaştırdığında 2018 Ocak'ta 48 bin ton olan mısır ithalatı 8,5 kat artışla 404 bin tona ulaştı" diye konuştu.
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Doğan: Mısır fiyatı en az 95 kuruş olmalı
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