Jandarmadan aile içi şiddete karşı bilgilendirme

BUGÜN NELER OLDU

Adanaİl Jandarma Komutanlığının toplumsal gelişimi destekleme faaliyetleri kapsamında, Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince, İmamoğlu- Camili ve Karataş-Bahçe Mahallelerinde "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Çocuk İşçiliği, 4857 Sayılı İş kanunu, Tarımda Çalışan Çocuklar" ile ilgili vatandaşlara bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bilgilendirme faaliyeti esnasında; "6284Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında kadınlara sağlanan eğitim, psikolojik, barınma, hukuki ve benzeri destekler hakkında bilgi verilmiştir. Vatandaşlar, çocuk işçiliği, çocukların ihmal ve istismarı, tarımda çalışan çocuklar ve yaptırımlar konularında aydınlatılmış ve ayrıca çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterildiği etkinlikte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.