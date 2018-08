Şehir Hastanesi’nde yemeğe kalite geldi

Sağlıkta Dönüşüm Programı" çerçevesinde hayata geçirilen, poliklinikleri, ameliyathaneleri ve bekleme salonlarıyla her ayrıntının özenle dizayn edildiği Adana Şehir Hastanesinde, genellikle hasta ve refakatçiler tarafından eleştirilen "hastane yemeğine" de kalite getirildi. 1550 yataklı ve yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet veren hastanede tedavi gören hastalar ve yakınları için büyük bir titizlik ve özenle günde 10 bin porsiyon yemek hazırlanıyor. tepsileri üzerinde yer alan barkodlar eşleştirilerek veriliyor. Görevliler, hastanın kolundaki ve tepsi üzerindeki barkodu okutup, "doğru hastaya doğru yemek" verilmesine dikkat ediyor.

yemek üretimi yapıldığını söyledi. Karslıoğlu, yemekhanede 18'i gıda mühendisi, 100'ü aşçı toplam 270 şirket personeli ile Sağlık Bakanlığı kadrosunda bulunan 10 diyetisyen tarafından ürünün kabulünden yemeğin sunumuna ve sonrasında yapılan hizmetlere kadar her aşamasının büyük bir dikkatle denetlendiğini belirtti. Ürünün kabulünden sunumuna kadar her aşamada gıda güvenliği açısından kontrolü ve izlenebilirliğinin sağlandığını vurgulayan Karslıoğlu, "Diyet yemeklerinin de yer aldığı porsiyonlarda barkodlama yöntemiyle 'doğru hastaya doğru yemek' verilmek üzere kurulmuş bir sistemimiz vardır. Tüm 5 yıldızlı otellere, sunduğumuz destek hizmetleriyle rakibiz" diye konuştu.

DOĞRU HASTAYA DOĞRU YEMEK

Diyetisyen ve gıda mühendisleri tarafından ürünün teslim alınışından saklanmasına, doğranmasından pişirilip sunulmasına kadar her ayrıntıya çok dikkat edilen hastanede, hastalara yemekleri, kollarındaki ve yemek

DİKKATLE DENETLENİYOR

Adana Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, hastanede günlük ortalama 2 bin 500 kahvaltı, 4 bin 300 öğle, 2 bin 500 akşam ve 600 ara öğün olmak üzere yaklaşık 10 bin porsiyon