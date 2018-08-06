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başladı

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Ayaş Antik Tiyatro Festivali başladı
'in Erdemli ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen başladı. Erdemli Belediyesi tarafından "Erdemli'de güzel şeyler oluyor" sloganıyla düzenlenen festival için ilçe merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından Ayaş Mahallesi'nde bulunan Elause Sebaste Antik Kenti'nde 'nin yazdığı ve Orçun İynemli'yle birlikte oynadığı "Patates" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'nin tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve uzun yıllar sanat şehri olma misyonunu koruduğunu bildirdi.
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Ayaş Antik Tiyatro Festivali başladı
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