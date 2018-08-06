Mersin
'in
Erdemli ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Ayaş Antik Tiyatro Festivali
başladı. Erdemli Belediyesi tarafından "Erdemli'de güzel şeyler oluyor" sloganıyla düzenlenen festival için ilçe merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından Ayaş Mahallesi'nde bulunan Elause Sebaste Antik Kenti'nde Ahu Türkpençe
'nin yazdığı ve Orçun İynemli'yle birlikte oynadığı "Patates" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'nin tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve uzun yıllar sanat şehri olma misyonunu koruduğunu bildirdi.