Başkan Can: 3 cami inşaatı bitti

TarsusBelediye Başkanı Şevket Can, gündüz yorulmadan, gece uyumadan Tarsusluların hizmetinde olduklarını söyledi. Yerel yönetim olarak üretken belediyeciliğin gerektirdiği şekilde çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus'u daha iyi günlerin beklediğini söyledi. Can, "4 yılda 36 tane hizmetimizi açmanın mutluluğunu hemşerilerimle birlikte yaşadık. Şu anda 3 tane camii inşaatımız bitti ve ibadete açıldı. 8 tane cami inşaatımız devam ediyor. 20 trilyonluk Berdan projemizin bitmesi yakın" dedi.