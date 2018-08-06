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Başkan Can: 3 cami inşaatı bitti

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018
Başkan Can: 3 cami inşaatı bitti
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, gündüz yorulmadan, gece uyumadan Tarsusluların hizmetinde olduklarını söyledi. Yerel yönetim olarak üretken belediyeciliğin gerektirdiği şekilde çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus'u daha iyi günlerin beklediğini söyledi. Can, "4 yılda 36 tane hizmetimizi açmanın mutluluğunu hemşerilerimle birlikte yaşadık. Şu anda 3 tane camii inşaatımız bitti ve ibadete açıldı. 8 tane cami inşaatımız devam ediyor. 20 trilyonluk Berdan projemizin bitmesi yakın" dedi.
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Başkan Can: 3 cami inşaatı bitti
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