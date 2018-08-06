Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şahinbey Belediyesi’nde spor okullarına yoğun ilgi

’nde spor okullarına yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Şahinbey Belediyesi’nde spor okullarına yoğun ilgi
Gaziantep tarafından düzenlenen 2018 yılı yaz spor okullarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Okulların tatil olması ile birlikte Şahinbey Belediyesi Spor Okullarına akın eden gençler spor yaparak tatillerini değerlendirmek için 12 ayrı branşta verilen spor faaliyetlerine katılıyorlar.
Şahİnbey Belediyesi Yaz Spor Okulları'ndan toplam 2301 öğrenci yararlanırken jimnastikte 314, karatede 141, tekvandoda 240, kickboksta 110, judoda 45, voleybolda 256, basketbolda 670, futbolda 215, atletizmde 83, fiziki yeterlilikte 150, halk oyunlarında 40, badmintonda 37 öğrenci kurslarda eğitim alarak spor yapıyor.

12 AYRI BRANŞTA
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların spor yapabilmeleri için birçok alan oluşturduklarını belirterek, "Okulların kapanmasıyla birlikte yaz spor okullarımız başladı. Ancak biz spor çalışmalarımızı yıl boyu devam ettiriyoruz. Şu anda 22 tane sosyal tesisimiz ve gençlik merkezimizde profesyonel hocalar eşliğinde vatandaşlarımıza yıl boyu spor yapma olanağı sunuyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şahinbey Belediyesi’nde spor okullarına yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN