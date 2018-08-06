Şahinbey Belediyesi’nde spor okullarına yoğun ilgi

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aziantep Şahinbey Belediyesi
tarafından düzenlenen 2018 yılı yaz spor okullarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Okulların tatil olması ile birlikte Şahinbey Belediyesi Spor Okullarına akın eden gençler spor yaparak tatillerini değerlendirmek için 12 ayrı branşta verilen spor faaliyetlerine katılıyorlar.
Şahİnbey Belediyesi Yaz Spor Okulları'ndan toplam 2301 öğrenci yararlanırken jimnastikte 314, karatede 141, tekvandoda 240, kickboksta 110, judoda 45, voleybolda 256, basketbolda 670, futbolda 215, atletizmde 83, fiziki yeterlilikte 150, halk oyunlarında 40, badmintonda 37 öğrenci kurslarda eğitim alarak spor yapıyor.
12 AYRI BRANŞTA
Başkan
Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların spor yapabilmeleri için birçok alan oluşturduklarını belirterek, "Okulların kapanmasıyla birlikte yaz spor okullarımız başladı. Ancak biz spor çalışmalarımızı yıl boyu devam ettiriyoruz. Şu anda 22 tane sosyal tesisimiz ve gençlik merkezimizde profesyonel hocalar eşliğinde vatandaşlarımıza yıl boyu spor yapma olanağı sunuyoruz"
dedi.