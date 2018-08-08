BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca desteklenen 4. Düziçi Belediyesi Rahvan At Yarışları yapıldı. İlçede hazırlanan 950 metrelik kum pistte düzenlenen yarışlara Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 200'e yakın rahvan at katıldı. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta ile 4'lü ve 3'lü taylar olmak üzere 6 ayrı grupta yapılan yarışlar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. YARIŞLAR sonucunda baş kategorisinde Mustafa Kahraman'a ait "Azad", baş altında Mehmet Dağlı'ya ait "Kadoğlu", büyük orta atlarda Behzat İnal'a ait "Görünbeyi", küçük orta atlarda Hamdi Büyükzeren'e ait "Pegasus", 4'lü tay grubunda Halil Yıldırım'a ait "Yıldırımbey" ile 3'lü taylarda Hüseyin Kebap'a ait "Erciyes 38" isimli atlar birinci oldu. Dereceye girenlere para ödülü, kupa ve madalya verildi.