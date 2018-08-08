ABEM’de gurur tablosu

ADANA'NIN
12 ilçesindeki 15 şubesiyle dar gelirli öğrencilere ücretsiz kurs desteği veren Adana
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ABEM), Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) yüzde 95.09 başarı sağladı. LGS'ye giren 2 bin 100 öğrenciden bin 997'si en seçkin liseleri kazanma başarısı gösterdi. LGS'ye giren öğrencilerden 73'ü fen lisesi, 624'ü nitelikli Anadolu lisesi ve 1300'ü diğer Anadolu liselerine yerleşip, gurur tablosu oluşturdu. Sınava ABEM'in Mavi Çocuk Ali Utku Yücel şubesinde hazırlanan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı ise 500 tam puan alarak Türkiye 1'inciliğini kazandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, LGS şampiyonu Azra Kargı'yı tebrik edip, genç hemşehrilerine eğitim desteğinin her geçen yıl artarak devam edeceğini belirtti.