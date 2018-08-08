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Atıklar nedeniyle geleceği karanlık

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Atıklar nedeniyle geleceği karanlık
YAKIN Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri desteği ile Akdeniz bölgesi deniz kirliliği ile ilgili araştırma yürütülüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller, 'Kuzey Kıbrıs kıyıları boyunca denizsel atıkların mekansal-dönemsel olarak tesbiti ve gözlemlenmesi' çerçevesinde ilk somut ve önemli verilere ulaşıldı. Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından finanse edilen ve Cornwall Kampüsü ile işbirliği çerçevesinde yürütülen söz konusu proje çalışmalarında, Doğu Akdeniz'in antropojenik atıklarla ilişkili olarak dünyanın en kirli denizlerinden biri olduğuna dair kanıtlar var olduğu tespit edildi.
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Atıklar nedeniyle geleceği karanlık
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