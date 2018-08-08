Kadının ellerini ve ayaklarını bağlayarak altınlarını çaldılar

Antalya
LYA'NIN Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki T.T.'nin evine girip, yaşlı kadının el ve ayaklarını bağlayıp, başına da şal örterek iki saat işkence yapıp, evdeki altın ve paraları çalan 2'si Gürcistan uyruklu 3 kişi, Adana
'da saklandıkları otelde yakalandı. Evdeki altınların yerini söyletebilmek için T.'yi hastanelik edinceye kadar döven zanlıların, çaldıkları altınları da bir kuyumcuda bozdurup, parayı da kendi aralarında paylaştığı öğrenildi. Yakalanan zanlılar Manavgat'a gönderildi.
HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Olay, 1 Ağustos'ta Manavgat'a bağlı Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yalnız yaşayan T.T., sabah saatlerinde tuvalete gitmek için uyandığında odasının kapısını açtığında karşısında yüzü maskeli 2 kişiyi gördü. Yaşlı kadın, yaşanan arbedede zanlılardan birinin maskesini çekip yüzünü açığa çıkardı. Bunun üzerine panikleyen soyguncular, etkisiz hale getirdikleri T.'nin ağzını koli bandıyla kapattı.
2 SAAT İŞKENCE YAPTILAR
Maskeli soyguncular, yaşlı kadının el ve ayaklarını bağlayıp, başına da şal geçirip, ona evdeki altınların yerini söyletebilmek için şiddet uyguladı. T.'nin yüzü, aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalırken, zanlılar da altın ve paraları bulabilmek için adeta evin altını üstüne getirdi, ancak hiçbir şey bulamadı. Zanlılar, T.T.'yi yerlerde sürükleyip tekmelerken, işkence tam 2 saat boyunca sürdü. Yaşlı kadın, soyguncuların elinden kurtulmak için altınların yerini söyledi. Ancak soyguncular bununla da yetinmeyip, evde başka altın olduğunu düşünüp, T.'ye işkenceye devam etti. Maskeli soyguncular, yaşlı kadının 300 lirasıyla birlikte evde buldukları 4 altın bilezik, bir adet zincir ve bir adet sarı altını da alıp, olay yerinden kaçtı. Ağzındaki bez parçasını çıkartan yaşlı kadın, bağırıp yardım istedi. T.T.'nin sesini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, maskeli soyguncuların izine tam 532 kilometre uzaklıkta Adana'nın Seyhan ilçesinde ulaştı.
532 KİLOMETRE UZAKTA
Yaşlı kadına işkence yapıp, para ve altınları gasp eden; Gürcistan uyruklu David Gabaidzade (46) ve Genad Surmanidze (40) ile onların kaçmasına yardım eden Murat Çiçek (39) saklandıkları otelde kıskıvrak yakaladı.