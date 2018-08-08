Konserve sezonu başladı: Ölümcül hatalara dikkat

YAZ sebzelerinden domatesin lezzetinden kışın da mahrum kalmamak için yapılan konserveler hanımların yeniden gündemine girmeye başlarken, uzmanlar zehirlenmelere karşı uyarıyor. Diyetisyen Özge Akar Özyaman, evde domates konservesi yaparken tekniğe uygun yöntemler uygulanmadığında ölümcül zehirlenmelere yol açabildiğini belirtti. Özyaman, her yıl çok sayıda konserveden zehirlenme vakası yaşandığını vurguladı.
ZEHRE DÖNÜŞÜYOR
Adana
'da geçtiğimiz yıl iddiaya göre iddiaya göre domates konservesinden yaptıkları menemenden zehirlenmesi sonucu Baba Mustafa (66) , anne Kadriye (60) ve oğulları Mehmet Belhan (37) ile teyze Nebahat Duysak yaşamlarını yitirmişti. Kurallara uymadan yapılan konservelerde "clostridium botulinum" adlı toksinin oluştuğunu kaydeden Diyetisyen Özyaman, "Bu toksin insan vücuduna girince dünyanın en güçlü zehirlerinden birine dönüşüyor ve ölümlere yol açabiliyor" dedi.
BASINÇLI TENCERE
Özyaman, domates konservesinin sağlıklı bir şekilde yapılışını ise şöyle açıkladı: Domateslerin kabukları soyulmalı. Basınçlı tencerede kaynatılmalı, Her 5 litrelik tencere için, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 silme yemek kaşığı tuz eklenmesi gerekir. Pişen domatesler soğumadan, kavanozlara kepçeyle doldurulur. Ağzı kapatılmış olan kavanozlar, ters çevrilerek soğumaya bırakılır. Soğuyunca yeniden düzeltilir ve güneş görmeyen, serince bir yere konulur" dedi.