Cumhurbaşkanı’ndan Mersin’e müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda Mersin
'e müjde verdi. Mersin-Taşucu otoyollarının ihalesini gerçekleştireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de lojistik merkezinin de hayata geçeceğini söyledi. Mersin'de yapımı planlanan Millet Bahçesi'nin projesinin de hükümetin ilk 100 günlük planı arasında yer aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan, ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten çevre ve şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme ve spora kadar birçok başlıktaki hedeflerini 100 gün içinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mersin-Taşucu otoyollarının ihalesini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, Mersin ve Konya'da 2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip iki lojistik merkezini faaliyete geçiriyoruz" dedi.
VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ
Esra Öztürk (24)
Yerel Yönetimler Uzmanı
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın 100 günlük Eylem Planında Mersin projelerini de hızlandırması sevinç verici. Mersin'e yapılan ve yapımı devam eden projeler kentimize her anlamda katkı sağlayacaktır. Mersin (Çeşmeli)-Erdemli- Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi turizm açısından Mersinimize önemli katkı sağlayacaktır."
Ayşe Bozkuş (65)
Emekli
"Mersin'e yapılacak olan projelerin tamamlanmasıyla Mersinimizin birçok açıdan önünün açılacağına inanıyorum. Projeler, binlerce kişiye istihdam da sağlanacaktır. Ekonomik olarak da büyük katkı sağlayacak bu projeler kentimizin önünü açacaktır."
Emsal Tosun (50)
Ev Hanımı
Projelerin hayata geçmesi ile birlikte, turizm, istihdam, kentin ekonomisi artacaktır. Sadece Mersin değil bölgeye de çok büyük katkısı olacaktır. Mersin için çok önemli projeler var. Bu yatırımlarla kentimiz her alanda büyüyecektir."