Erdemli’de 2 bin Caretta yavrusu denizle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, beraberinde Mezitli Belediyesi Kent Konseyi üyeleri ile birlikte Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde deniz kaplumbağa yavrularının yuvalarından çıkışlarını inceledi. Ergene, deniz kaplumbağaları üremesinin Haziran ayında başladığını, Ekim ayının başına kadar devam edeceğini belirtti. Haziran-Temmuz aylarında anaç kaplumbağalarının kumsala çıkıp yumurta bıraktığını belirten Ergene, yavru kaplumbağalarının da 2 ay sonra yumurtadan çıkıp denize döndüğünü söyledi. Bu kapsamda Erdemli' deki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sahilinde 2 bin yavrunun yuvadan çıkarak denizle buluştuğunu belirterek, "Alata sahilinde 178 yuva tespit ettik. Denize ulaşan yavru sayısının ise 2 bin. Bu sayının Eylül ayının sonu kadar artacağını tahmin ediyoruz. Yavru çıkışları da devam ediyor" dedi.