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Galibiyetle başlayacağız

Hakan Kutlu kısa sürede kurulan takım olmalarına rağmen oyuncularına tam puan verdi. Genç teknik adam Karabük maçı için iddialı konuştu: Lige üç puanla başlayacağız?

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
Galibiyetle başlayacağız
Yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile sezonun ilk maçına çıkacak olan Demirspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hakan Kutlu, kısa sürede kurulan takımın saha içi ve dışındaki uyumunun kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kutlu, yeni yapılan transferlerle ilgili uyumun çok iyi olduğunu belirterek, "Lige Karabük maçıyla başlıyoruz. Hedefimiz üç puan" dedi.

DÖRT FUTBOLCU İLE BAŞLADIK
SEZONA 4 futbolcu ile başladıklarını belirten teknik adam Kutlu, "Bu kadar kısa bir süre içerisinde kurduğumuz takımımızın saha dışındaki arkadaşlık ortamı ve yakaladığı uyum beni oldukça mutlu etti. Bu sene özlenen, beklenen başarıyı ve bu büyük camiaya yaşatmakla birlikte sezon içerisinde güzel futbol oynayarak bu kulübün DNA'sına işlemiş asi ruhu da sahaya yansıtacağız" dedi.
HAKAN Kutlu, "Yaşanan bu zorlu sürece en yakından tanık olan kişilerden biri olarak Başkanımız Murat Sancak'a ve yönetim kurulu üyelerine özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız Murat Sancak maddi ve manevi olarak sağladığı büyük desteğin yanında işini, gücünü bir kenara bırakarak ve zamanının neredeyse tamamını Adana Demirspor'a ayırdı. Bizler de gösterilen bu büyük özveriyi Allah'ın izniyle şampiyonluk ile mükafatlandıracağız" deyi konuştu.
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