Hatayspor sağlık kontrolünden geçti

SPOR Toto 1. Lig'in yeni takımlarından mücadele edecek Hatayspor
'da, yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Pazar günü Başkentte Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan bordo-beyazlı ekipte futbolcular sağlık sponsoru Özel Defne Hastanesi'nde bir dizi sağlık testinden geçirildi. Kontrolün ardından oyuncular yeni sezon hazırlıklarını da sürdürdü. Osman Çalgın Tesislerinde hazırlıklarına devam eden Hatayspor'da gerçekleşen antrenmanlarda takıma katılan 2 yeni transferin sakatlandığı öğrenildi. Bordo-beyazlı ekibin yeni transferi Kubilay Sönmez'in üst adale rahatsızlığından dolayı bir hafta takımdan uzak kalacağı bilgilerine yer verilirken bir diğer transfer Buğra Temel'in ise durumunun önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.