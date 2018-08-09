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sağlık kontrolünden geçti

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
Hatayspor sağlık kontrolünden geçti
SPOR Toto 1. Lig'in yeni takımlarından mücadele edecek 'da, yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Pazar günü Başkentte Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan bordo-beyazlı ekipte futbolcular sağlık sponsoru Özel Defne Hastanesi'nde bir dizi sağlık testinden geçirildi. Kontrolün ardından oyuncular yeni sezon hazırlıklarını da sürdürdü. Osman Çalgın Tesislerinde hazırlıklarına devam eden Hatayspor'da gerçekleşen antrenmanlarda takıma katılan 2 yeni transferin sakatlandığı öğrenildi. Bordo-beyazlı ekibin yeni transferi Kubilay Sönmez'in üst adale rahatsızlığından dolayı bir hafta takımdan uzak kalacağı bilgilerine yer verilirken bir diğer transfer Buğra Temel'in ise durumunun önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.
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Hatayspor sağlık kontrolünden geçti
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