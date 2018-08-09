HKÜ’lü öğrenci Silikon Vadisi’nde şube açacak

Yenilikçi ve girişimci yapısıyla dikkat çeken Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin projeleri başarılı sonuçlar veriyor. Üniversitenin yüksek lisans öğrencisi geliştirdiği programlanabilir akıllı saat projesi ile ABD'de yatırım yapacak. Gaziantep
Teknokentte şirket kuran HKÜ öğrencisi Mustafa Tülü, ABD'deki Silikon Vadisi'nde de şube açacağını açıkladı.
YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ
ABD'nin Palo Alto kentinde düzenlenen Starcamp 3. Hızlandırma Programında ürünü yatırımcılara tanıtma fırsatı bulduğunu söyleyen Tülü, "Bileğe saat gibi takılabilen, görsel programlama diliyle uyumlu, giyilebilir bir geliştirme kartı olan WatchX, yatırımcıların ilgisini çekti. Starcamp kuluçka merkezinde aldığımız eğitim ve mentörlük desteği sayesinde teknoloji odaklı girişimciler olarak ABD'de şirketleşerek işlerimizi büyütmemiz ve Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün ihracatına katkı sağlamamız mümkün olacak" dedi.
DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR
Programlanabilir akıllı saat projesi ile özellikle öğrencilere yönelik kodlama eğitimlerinin basit ve eğlenceli hale geldiğini vurgulayan Tülü, "Programda aldığımız geri bildirimler sonucunda Silikon Vadisi'nde firmamızın şubesini açmaya karar verdik. Yabancı yatırımcıların yanı sıra potansiyel müşteri konumundaki bazı özel okullara demo ve sunum yapma fırsatı bulduğumuz hızlandırma programına katılmamızı sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile bizi destekleyen Gaziantep Ticaret Odasına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.