Melih ABİ: Tarsus’ta Yarenlik alanından bisiklet ve mobilet geçmesin

Şu motosiklet sürücüleri her yerde sorun.

Tarsus'ta Yarenlik alanına motor, bisiklet araç girmesi yasak olmasına rağmen ortalık motordan geçilmiyor.

Halil Demirdöven, "Her gün çocuklara çarpıyorlar.

İlgilenen yok. İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor?

Yetkililer boş vermiş" diyor.

Böyle saçma iş mi olur?

Nerede yerel görevliler.

Korkuyorlar mı bunlardan.

Mersin Valisi Sayın Su bu konuda kaymakam beyin dikkatini çekse iyi olur.

Şevket başkan sende zabıtanın kulağını çek.

İnsanları rahatsız edenlere haddini bildirin.

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Bu kadar uzun sürede yol çalışması olmaz



Adana'da PTT Evleri Ziraat tel örgü yolu sıkıntılı.

Hem de uzun zamandan beri.

Mehmet Alpaslan, "4 yıl kadar oldu söküleli.

Haliyle toz toprak evlerimize kadar girdi.

Neden iş hızlı bir şekilde yapılmıyor" diyor.

'Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz' pankartı güzel ama yolun bitmesi lazım artık.

Bir an önce bitirin şu yolu da vatandaş rahat nefes alsın.

Duydunuz mu?