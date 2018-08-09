Payas Spor’da iki transfer

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3. Lig 3. Grubunda mücadele eden Payas Spor, biri orta saha biri forvet olmak üzere 2 yeni transferle prensipte anlaştı. Nevşehir'de kamp çalışmalarını sürdüren Payas Spor, yeni transferlerle gücüne güç katmaya devam ediyor. Payas Spor Basın sözcüsü Hamza Salik Ak, geçen sezon Ankara Adliye Spor'da forma giyen 23 yaşındaki forvet mevkinde görev yapan Fevzi Can Bozkuş ve Tire 1922 Spor'da forma giyen 34 yaşındaki Kemal Samet Özen ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. İki futbolcu Payas Spor'un kampına davet edildi.