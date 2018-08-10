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Büyük Moleküler Yaşam Bilim Kongresi’ne katıldılar

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Büyük Moleküler Yaşam Bilim Kongresi’ne katıldılar
, ve öğretim üyeleri, Avrupa ve komşu bölgelerden moleküler yaşam bilimleri araştırmacılarını bir araya getiren ve en seçkin uluslararası forumlardan biri olarak kabul edilen Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu'nun Prag'da düzenlediği 43. FEBS Kongresine katıldı. Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazmi Özer, Doç. Dr. Özlem Dalmızrak, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Yrd. Doç. Dr. Sevinç Ege ile Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Sayıner ve doktora öğrencisi Vet. Hek. Deniz Ceylanlı'nın ile temsil edilen kongrede, 3 bilimsel çalışma yapıldı. Kongredeki genel oturumlarda nörotransmitter salınımının mekanizması, kütle spektrometrisi ile proteo-m analizleri, Ebola virüs reseptörünün yapısı ve potansiyel terapiler, mitokondriyel proteinlerin taşınması ve yıkımı, moleküler tanıma, görüntüleme ve ilaç taşınmasında enzim inhibitörlerinin kullanımı, Crispr- Cas genom editleme, diyet, mitokondri ve enerji metabolizması, kromatin dinamikleri ve DNA tamiri konularının masaya yatırıldığı belirtildi.
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Büyük Moleküler Yaşam Bilim Kongresi’ne katıldılar
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