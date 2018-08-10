Cıhat Arslan: elazığ maçına önem veriyoruz

Adanaspor
teknik direktörü Cihat Arslan
, yarın saat 21.45'de sahalarında oynayacakları Tetiş Yapı Elazığspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 35 gün verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Arslan, "
Kiminle oynayacağımız önemli değil. Hangi takımla oynarsak oynayalım saygı duymamız gerekiyor. Bütün rakiplerimize hazırlandığımız gibi bu maçada o şekilde hazırlanacağız" diye konuştu. TRANSFER
GÖRÜŞMELERİ
"BAZI mevkilerde eksiklerimiz var" diye konuşan Arlan, "Başkanımız Bayram Akgül
sağolsun mesaisinin büyük bir bölümünü transfer görüşmeleriyle geçiriyor. Bir şekilde neticeye bağlanacağını düşünüyorum. Mazeretlerimizi unutup sadece bu hafta maça odaklanmamız lazım. Bu ligi bilen tecrübeli ve çok önemli oyunculara sahibiz. Sahadan güzel bir skor ile ayrılıp ilk haftaya güzel bir giriş yapmak istiyoruz. Burada taraftarımızın bize inanması ve destek olması gerekiyor" dedi.