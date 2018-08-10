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kadınlar için proje işbirliği başlatıldı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Göçmen kadınlar için proje işbirliği başlatıldı
Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan sığınmacı ve kadınlara Türkçe dil eğitimi, temel ve mesleki beceri ile koruma, psiko-sosyal danışmanlık, hukuki ve sosyal yardım konularında destek ve yönlendirme hizmetleri sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) ile ortak çalışma başlattı. Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, sığınmacı ve göçmen kadınlarla ilgili proje işbirliği kapsamında BM Ülke Direktörü Dr. Sabine Freizer, BM Kadın Birimi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İnsani Yardım Uzmanı Iris Bjorg Kristjansdottir ve BM Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Mülteci Programı Yönetim Uzmanı Zeynep Aydemir Koyuncu ile toplantı yaptı. BM heyetine Adana'nın göç ve göçmenlerle ilgili genel durumu hakkında bilgiler veren Halil Avşar, bu konuda 'nin yürüttüğü hizmetleri anlattı. Halil Avşar, Japonya hükümetinin finansman desteğini alarak, Adana'da sığınmacı ve göçmen kadınlara özel gelişim ve dayanışma merkezi kurmayı hedeflediklerini belirtti.
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Göçmen kadınlar için proje işbirliği başlatıldı
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