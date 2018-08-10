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’ta Tolgadırlılar Türkmen Toyu etkinliği

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
Kahramanmaraş’ta Tolgadırlılar Türkmen Toyu etkinliği

Maraş Kültür, Sanat, Tarih ve Araştırma ve Geliştirme Derneği (MAKSAT-DER), Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçe belediyeleri ve Kahramanmaraş 'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'nde yapıldı. Etkinlikte, ozanlar atışması geleneksel okçuluk gösterisi ve Kahramanmaraş At Binicilik Spor Kulübü üyeleri tarafından da "atlı cirit" gösterisi gerçekleştirildi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise Dulkadiroğulları'nın Kahramanmaraş'ta çok önemli medeniyet izleri bırakan bir beylik olduğunu dile getirdi.

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Kahramanmaraş’ta Tolgadırlılar Türkmen Toyu etkinliği
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